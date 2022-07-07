Никита Михайлов назвал жанры музыки, которые никогда не подойдут для фигурного катания

Мастер спорта по фигурному катанию, хореограф Никита Михайлов рассказал, какая музыка, по его мнению, никогда не будет использоваться в фигурном катании.
«Жёсткий металл, техно, что-то андерграундное. Это не ляжет никогда», — рассказал Никита Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Ранее композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, что ему очень понравился олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк, а олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф Наталья Бестемьянова заявила, что ей не нравится, когда молодые спортсмены пытаются подражать звёздам.
Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
Также посмотрите ролик, где заметно обручальное кольцо Дианы Дэвис:
- 7 июля 2022
-
14:40
-
14:00
-
13:39
-
13:05
-
12:49
-
12:38
-
12:22
-
12:09
-
11:37
-
11:09
-
10:35
-
09:29
- 6 июля 2022
-
22:20
-
22:05
-
18:11
-
16:21
-
16:06
-
13:59
-
12:43
-
11:18
-
11:02
-
08:42
- 5 июля 2022
-
20:00
-
18:06
-
09:28
-
09:27
-
07:42
- 4 июля 2022
-
23:14
-
19:47
-
14:37
-
10:05
-
09:40
-
08:41
-
08:05
- 3 июля 2022
-
16:12