Никита Михайлов назвал жанры музыки, которые никогда не подойдут для фигурного катания

Мастер спорта по фигурному катанию, хореограф Никита Михайлов рассказал, какая музыка, по его мнению, никогда не будет использоваться в фигурном катании.

«Жёсткий металл, техно, что-то андерграундное. Это не ляжет никогда», — рассказал Никита Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

Ранее композитор, музыкальный продюсер Александр Гольдштейн рассказал, что ему очень понравился олимпийский чемпион в командных соревнованиях фигуристов Марк Кондратюк, а олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду, хореограф Наталья Бестемьянова заявила, что ей не нравится, когда молодые спортсмены пытаются подражать звёздам.

Как музыка меняет фигурное катание? Рассказываем в первом выпуске спецпроекта «Песнь льда».

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