Елена Ильиных: подготовка к свадьбе. Я и не знала, что это так непросто

Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных высказалась о предстоящей свадьбе с артистом балета Сергеем Полуниным.

Пара воспитывает двух сыновей: Мир родился в 2020 году, Дар – в 2022-м.

«Подготовка к свадьбе. Я и не знала, что это так непросто. Хотя это точно легче, чем рожать детей и выигрывать Олимпиаду. Наверное, нужно просто расслабиться и начать получать удовольствие от процесса», – написала Ильиных в соцсетях.

Фото: Личный архив Елены Ильиных

В Сочи-2014 Ильиных выступала в дуэте с Никитой Кацалаповым. Вместе они также трёхкратные призёры чемпионата Европы. В том же 2014 году пара распалась, и Ильиных ещё три сезона прокаталась с Русланом Жиганшиным. Дуэт выиграл чемпионат России – 2015.