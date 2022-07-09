Елена Ильиных: подготовка к свадьбе. Я и не знала, что это так непросто
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Олимпийская чемпионка в команде, бронзовый призёр Игр-2014 в танцах на льду Елена Ильиных высказалась о предстоящей свадьбе с артистом балета Сергеем Полуниным.
Пара воспитывает двух сыновей: Мир родился в 2020 году, Дар – в 2022-м.
«Подготовка к свадьбе. Я и не знала, что это так непросто. Хотя это точно легче, чем рожать детей и выигрывать Олимпиаду. Наверное, нужно просто расслабиться и начать получать удовольствие от процесса», – написала Ильиных в соцсетях.
Фото: Личный архив Елены Ильиных
В Сочи-2014 Ильиных выступала в дуэте с Никитой Кацалаповым. Вместе они также трёхкратные призёры чемпионата Европы. В том же 2014 году пара распалась, и Ильиных ещё три сезона прокаталась с Русланом Жиганшиным. Дуэт выиграл чемпионат России – 2015.
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