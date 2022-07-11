Татьяна Навка показала фото с Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новое фото в своих соцсетях. Она выложила снимок с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях Викторией Синициной и двукратным чемпионом ОИ в том же виде Никитой Кацалаповым.
Навка поздравила Кацалапова с днём рождения. Вчера, 10 июля, ему исполнился 31 год.
«Хочу поздравить с днём рождения безумно талантливого и уникального фигуриста — Никиту Кацалапова, который достоин многих олимпийских медалей! На его счету две золотые, серебряная и бронзовые медали; чемпион мира, многократный чемпион Европы и России!
Несмотря на все свои регалии и медали, Никита остаётся очень хорошим и добрым человеком. Очень рада, что в его жизни встретилась такая прекрасная партнёрша — не только на льду, но и в жизни. Желаю ему сохранить это, создать прекрасную семью, найти место в жизни и достигнуть новых профессиональных высот! Надеюсь на долгое плодотворное сотрудничество. Рада, что они есть в моей команде. Просто обожаю эту пару», — написала Навка, прикрепив текст к фото, сделанному после её шоу.
Фото: из личного архива татьяны навки
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