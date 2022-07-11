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Анна Щербакова назвала самое яркое впечатление с Олимпиады-2014 в Сочи. Ей было девять лет

Анна Щербакова назвала самое яркое впечатление с Олимпиады-2014 в Сочи. Ей было девять лет
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Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова ответила на вопрос, правда ли, что самое яркое впечатление с зимней Олимпиады-2014 в Сочи оставила олимпийская чемпионка тех Игр в командных соревнованиях Юлия Липницкая. Щербаковой во время ОИ-2014 было девять лет.

«Да, безусловно. Я тогда уже с ней в одной группе каталась, совсем маленькая ещё была, всем мешалась на льду постоянно (смеётся). Я видела её подготовку к Олимпиаде, поэтому смотрела и болела за неё в Сочи», — цитирует Щербакову Sport24.

На зимних Олимпийских играх 2014 года в Сочи Липницкая завоевала золотую медаль в командных соревнованиях в составе сборной России. В личном первенстве она заняла лишь шестое место. Тройку призёров составили Аделина Сотникова (Россия), Ким Ён А (Республика Корея) и Мао Асада (Япония).

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