«Совершенно злобное и идиотское решение». Тарасова — об исключении Петренко из ФФКУ

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на решение Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) исключить из своего состава олимпийского чемпиона 1992 года в мужском одиночном катании Виктора Петренко. Напомним, Петренко исключили за то, что он выступил в шоу чемпионки ОИ-2006 в танцах на льду Татьяны Навки.

«Витя — один из самых светлых и самых лучших людей на свете. Настоящий друг, товарищ и умнейший человек. Он, как и все, хочет мира. Товарищи, среди которых он сейчас находится, — это друзья, близкие люди, с которыми прожита и пройдена вся жизнь.

Он выполняет свою работу. Другой работы нет. На него ходят смотреть сотни детей. Думаю, это очень благородная работа. Это решение совершенно идиотское и злобное», — сказала Тарасова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

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