Навка назвала абсурдным решение исключить Петренко из ФФКУ после участия в её шоу

Бывшая фигуристка Татьяна Навка отреагировала на решение Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) исключить из своего состава олимпийского чемпиона 1992 года в мужском одиночном катании Виктора Петренко.
«Виктор Петренко уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным. Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом.
Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
Напомним, Петренко исключили за то, что он выступил в шоу чемпионки ОИ-2006 в танцах на льду Татьяны Навки.
- 11 июля 2022
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
10:14
-
10:01
-
09:57
-
09:52
-
09:31
-
09:20
-
09:11
-
08:23
-
08:17
-
03:31
-
00:05
- 10 июля 2022
-
20:19
-
16:28
-
15:57
-
11:54
-
11:21
-
04:08
-
00:38
- 9 июля 2022
-
23:29
-
20:10
- 8 июля 2022
-
23:34
-
21:45
-
21:12
-
14:05
-
14:01
-
13:28
-
08:26
- 7 июля 2022
-
23:50
-
23:40
-
18:56
-
18:32
-
17:43