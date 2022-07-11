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Навка назвала абсурдным решение исключить Петренко из ФФКУ после участия в её шоу

Навка назвала абсурдным решение исключить Петренко из ФФКУ после участия в её шоу
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Бывшая фигуристка Татьяна Навка отреагировала на решение Федерации фигурного катания Украины (ФФКУ) исключить из своего состава олимпийского чемпиона 1992 года в мужском одиночном катании Виктора Петренко.

«Виктор Петренко уже давно в профессиональном спорте. Он делает то, что считает нужным. Я мечтаю, чтобы все спортсмены всего мира имели возможность выступать и работать там, где они могут это делать, радовать зрителей своим присутствием и талантом.

Никто никогда не отменит у него статуса олимпийского чемпиона. Он выступает для зрителей, детей. Конечно, это абсурдное решение», — сказала Навка в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.

Напомним, Петренко исключили за то, что он выступил в шоу чемпионки ОИ-2006 в танцах на льду Татьяны Навки.

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