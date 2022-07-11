Александра Трусова показала летнее романтичное фото с Марком Кондратюком из Сочи

Серебряный призёр Олимпиады 2022 года в женском одиночном катании Александра Трусова выложила новую фотографию с олимпийским чемпионом 2022 года в командных соревнованиях Марком Кондратюком. Летний снимок, на котором Кондратюк нежно обнимает и целует Трусову, сделан в Сочи.
Фото: из личного архива александры трусовой
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Александра Трусова заняла второе место, уступив четыре балла соотечественнице Анне Щербаковой. Третьей стала японка Каори Сакамото, четвёртой — россиянка Камила Валиева. Кондратюк же по итогам личного первенства среди мужчин расположился на 15-й строчке.
Ранее Александра Трусова выложила фото с Марком Кондратюком и со своей новой собакой.
Также посмотрите видео, как Александра Трусова тренирует прыжок с шестом:
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