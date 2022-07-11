Туктамышева, Щербакова, Слуцкая или Трусова? Полуфинал битвы за звание любимой фигуристки

Началось голосование за последнее место в финале совместного спецпроекта «Чемпионата» и телеграм-канала «Ход коньком».

Вместе с болельщиками мы выбираем, кто из спортсменок наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России».

Ранее завершился первый полуфинал, по итогам которого наибольшее количество голосов набрала олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова.

Голосование во втором полуфинале уже стартовало. Здесь представлены: чемпионка мира 2015 года Елизавета Туктамышева, действующая чемпионка Олимпиады и мира Анна Щербакова, двукратный призёр Олимпийских игр, двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Ирина Слуцкая и серебряный призёр ОИ-2022 Александра Трусова.

Отдать свой голос за любимую фигуристку можно прямо сейчас в телеграм-канале «Ход коньком».