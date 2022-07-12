«Понял одну вещь после Олимпиады». Алексей Ягудин — об Анне Щербаковой
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Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин поделился мнением о чемпионке ОИ-2022 в женском одиночном катании Анне Щербаковой.
«С искренней симпатией отношусь к этому человеку. Понял одну вещь после Олимпиады. Я понимал, что она готова, но на тренировках часто не было ничего, потому что были сломаны коньки. Начинала с нуля. А ведь это турнир всей её жизни. И она справилась.
Все эти чемпионаты России, победа на чемпионате мира, Олимпиаде… Чем ей тяжелее, тем ей лучше», — приводит слова Ягудина Sport24.
Напомним, на ОИ-2022 Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото. Ещё одна россиянка Камила Валиева стала четвёртой.
Фигуристка Дарья Усачёва показала, как метает копьё:
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