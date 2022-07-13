Алёна Косторная станет амбассадором медийного футбольного клуба

Продюсер футбольного клуба «Катюша» рассказал, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная станет амбассадором клуба «Катюша», который представляет Медийную футбольную лигу.
«В нашей команде «Катюша» будет Косторная: Алёна не будет играть, но она — официальный амбассадор клуба. Если честно, я ещё в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу её найти», — сказал продюсер «Катюши» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.
Ранее стало известно, что команду возглавит бывший российский футболист Александр Мостовой.
Напомним, в воскресенье, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовали 11 тысяч зрителей.
- 13 июля 2022
-
21:50
-
20:46
-
20:13
-
20:03
-
18:30
-
18:01
-
15:45
-
14:15
-
12:51
-
12:42
-
09:20
-
08:27
- 12 июля 2022
-
20:09
-
16:18
-
16:08
-
14:14
-
14:10
-
12:24
-
12:10
-
11:00
-
10:24
-
08:01
-
00:33
- 11 июля 2022
-
19:57
-
19:04
-
18:25
-
16:16
-
14:08
-
14:02
-
11:39
-
11:32
-
11:22
-
10:14
-
10:01
-
09:57