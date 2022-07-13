Алёна Косторная станет амбассадором медийного футбольного клуба

Продюсер футбольного клуба «Катюша» рассказал, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная станет амбассадором клуба «Катюша», который представляет Медийную футбольную лигу.

«В нашей команде «Катюша» будет Косторная: Алёна не будет играть, но она — официальный амбассадор клуба. Если честно, я ещё в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу её найти», — сказал продюсер «Катюши» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее стало известно, что команду возглавит бывший российский футболист Александр Мостовой.

Напомним, в воскресенье, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовали 11 тысяч зрителей.