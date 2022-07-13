Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Алёна Косторная станет амбассадором медийного футбольного клуба

Алёна Косторная станет амбассадором медийного футбольного клуба
Комментарии

Продюсер футбольного клуба «Катюша» рассказал, что чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная станет амбассадором клуба «Катюша», который представляет Медийную футбольную лигу.

«В нашей команде «Катюша» будет Косторная: Алёна не будет играть, но она — официальный амбассадор клуба. Если честно, я ещё в поисках известной Екатерины, потому что наша команда называется «Катюша». Но пока никак не могу её найти», — сказал продюсер «Катюши» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.

Ранее стало известно, что команду возглавит бывший российский футболист Александр Мостовой.

Напомним, в воскресенье, 10 июля, на стадионе «ВТБ Арена» состоялся финал Медиалиги, в котором 2DROTS встречались с Basement и победили со счётом 4:0. На матче присутствовали 11 тысяч зрителей.

Новость по теме
В «Катюше» рассказали, как убедили Александра Мостового стать главным тренером команды
Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022