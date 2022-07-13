В «Катюше» рассказали, как убедили Александра Мостового стать главным тренером команды

Продюсер футбольного клуба «Катюша» рассказал о ходе переговоров с Александром Мостовым, согласившимся стать главным тренером этой команды, представляющей Медийную футбольную лигу.

«Переговоры проходили интересно. Мостовой никак не воспринимал медиафутбол. Для него это были ребята, которые непонятно откуда берут деньги и идут играть в футбол. Причём ребята с животом: кто-то выпивает… Первый вопрос: что они могут показать? И когда я ему показал несколько матчей в моменте всей этой истории, он задал вопрос: «Неужели ребята так играют?». Следом начал погружать Александра в этот процесс, он поменял мнение.



После, наверное, пятой встречи Мостовой понял, что медиафутбол – это не то, что было раньше. Ребята с «Матча», его знакомые, внесли некоторые корректировки и дали ему понять, что медиафутбол находится на том уровне, в который нужно заходить — и это точно будет ему интересно. И правильно он сказал, что готов внести свой след в историю медиафутбола. Почему Гатагов, Филимонов, Ловчев тренировали медийные команды? Люди явно не дураки: чувствуют, что сюда нужно заходить. Я считаю, что Мостовой тот человек, который может и своим именем показать, на что он способен, заодно продемонстрировать, насколько он крутой тренер», — сказал продюсер «Катюши» в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Георгием Горностаевым.