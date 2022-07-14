«Он очень ревновал». Оксана Грищук рассказала, как в неё был влюблён Евгений Платов

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук, выступавшая в дуэте с Евгением Платовым, рассказала о взаимоотношениях с партнёром. По словам Грищук, Платов был в неё влюблён, однако она испытывала к нему лишь дружеские чувства.

«Мы расстались непросто, но причиной был вовсе не мой сложный характер. А бывают вообще олимпийские чемпионы с покладистым, спокойным характером? Мне кажется, нет.

Дело в том, что Женя всю жизнь был в меня влюблён. Он был галантным, благородным, идеально классическим партнёром. Но мы были совершенно разные: и по темпераменту, и по физическому складу. Поэтому романтических чувств к нему у меня никогда не было. Я всегда хотела, чтобы партнёр был мне как друг или старший брат. Но Женя хотел чего-то большего. Меня это только сковывало и закрывало. Поэтому у нас не сложились те дружеские отношения, о которых я мечтала.

В какой-то момент я обручилась с американцем и пришла на тренировку с кольцом. А там — огромный семикаратный бриллиант. Мой молодой человек специально закрыл магазин на Родео Драйв в Беверли Хиллс — это одна из самых дорогих улиц мира, там сделал предложение и подарил кольцо за 160 тысяч долларов.

Женя, когда увидел это кольцо, был в шоке. Он видел, что мужчины мной интересуются, и очень ревновал. Но, наверное, не ожидал, что я прямо сейчас выйду замуж. Буквально через месяц после появления кольца на моей руке, во время нашей совместной работы в туре «Чемпионы на льду», Женя стал втайне от меня подкатываться с новой партнёршей. Той самой злой женщиной, которая пыталась сорвать нам подготовку к Олимпиаде и разбить нашу пару», — цитирует Оксану Sports.ru.

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