Алексей Железняков рассказал, как оказался в группе Тутберидзе

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков вспомнил, как попал в группу к ней.



«Мне с детства всегда нравилось фигурное катание, потому что оно тесно связано с искусством, — это танец на льду, если так посудить. Однажды я ездил с коллективом выступать на Камчатку, там был Кубок по биатлону, у меня была сольная партия. Когда мы возвращались назад, ко мне подошёл звукорежиссёр Димы Билана Павел Воротников и поинтересовался, имею ли я педагогическое образование и умею ли я преподавать. Я ответил, что, конечно, умею. Он мне рассказал, что его сын катается в группе Этери Тутберидзе, она тогда только начинала тренерскую деятельность. И она как раз искала универсального педагога, который может разные стилистики давать, растанцовывать детей. Мы с ней созвонились, я пришёл на просмотр, она посмотрела, как я веду занятия. Ей понравилось, и она предложила посотрудничать.



До Этери Георгиевны я связывался с коньками — мы с моим другом ставили цирк на льду, даже ездили в Венгрию, полгода там жили, делали целое шоу из двух отделений. Мне это нравилось, почему я и согласился попробовать с Этери Георгиевной поработать», — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».