Алексей Железняков: Валиеву называют балериной на льду. Она умеет танцевать любой стиль

Хореограф группы Этери Тутберидзе Алексей Железняков рассказал о значимости хореографии в фигурном катании.



«У всех фигуристов разный подход к хореографии. Как раз те, кто понимает значимость хореографии, выглядят интереснее и на голову выше других фигуристов, которые немножко этого не понимают. Но здесь больше идёт, наверное, от тренеров, насколько они прививают. Этери Георгиевна, например, очень любит танец, потому что она сама танцорша на льду, ей это не чуждо. Она всегда понимала, что фигурное катание без хореографии — это не дело. «Летающие табуретки» на льду — это некрасиво, неинтересно. Всё-таки фигурное катание — такой вид спорта, который связан с искусством очень тесно. Если фигуристы не понимают значимость хореографии — это печально. А вот как раз таки девочки Тутберидзе очень правильно понимают значимость хореографии в фигурном катании, поэтому они интереснее выглядят в сравнении с другими спортсменками. Ту же Камилу Валиеву возьмите, её называют балериной на льду. Но, помимо того, что она хорошо работает в классической хореографии, она уже, в общем-то, умеет танцевать любой стиль, который ни возьми. Даже вог они с Евой Уваровой станцевали — она может всё.



Чем фигурист универсальнее, тем лучше. Координация, мелкая моторика развивается. Между прочим, координация влияет на технику: это прыжок, вращения, скольжение — всё это влияет на технику. Фигурист — это всё-таки спортсмен. Когда у тебя тело перекачано, мышцы крепкие, нет пластики, тебе тяжелее скользить, выкладывать рёбра, работать корпусом. Та же самая дорожка: если ты не вкладываешь корпус в дорожку, ты четвёртый уровень никогда не получишь. Хореография — это очень важно. Начиная с классического танца — это основа основ: дотянутые развёрнутые ноги, красивые спинки, осанка, арабески, длинные летящие линии — это классика. А то, что даю я, — это разные стилистики, которые используются в различных программах, потому что все ледовые постановщики стараются делать постановки в разных ключах, чтобы это было интересно, зрелищно. Соответственно, если фигурист этого не умеет делать на полу, на него очень сложно что-то интересное поставить.



Фигуристы все очень разные. Я работаю с разными командами. Естественно, моя основная история — Этери Георгиевна Тутберидзе. Но меня приглашают часто поработать в различные команды. Опять же, всё зависит от тренера. Некоторые тренеры прививают своим детям важность хореографической составляющей, а некоторые немножко её не понимают, недооценивают, что очень зря. И фигурист либо тяп-ляп занимается танцами, либо усиленно занимается и хочет достичь чего-то, чтобы на льду потом шикарно выглядеть в хореографическом плане, а это компоненты. Девочкам Этери, допустим, это привито. Они работают в танцзале на полную катушку, поэтому вы и на льду видите это», — рассказал Алексей Железняков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Яной Левхиной.



Почему без хореографии хорошим фигуристом не стать? Рассказываем в спецпроекте «Песнь льда».