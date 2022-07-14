Грищук ответила, чувствует себя русской или американкой. Оксана более 20 лет живёт в США

Двукратная олимпийская чемпионка в танцах на льду Оксана Грищук, которая более 20 лет живёт в США, ответила на вопрос, кем она себя чувствует — русской или американкой.

«Если так можно сказать, я гражданин планеты Земля. Может быть, звучит странно, но я так чувствую. Я обожаю познавать разные традиции, страны, религии, знакомиться с людьми, пробовать разную еду…

На каком языке думаю? На русском, конечно. И исповедую православие. Как оказалась в США? Это был 1991-й или 1992-й, в России остро не хватало льда. А в США нам предлагали все условия для подготовки. Тогда уехали не только мы, а целая плеяда российских фигуристов и тренеров.

На тот момент я рассматривала это только как командировку. Ни о каком переезде даже мыслей не было. Мой дом — Россия. Но сезон за сезоном мы оставались в Америке, потом появилось шоу, и постепенно весь быт переместился сюда...» — приводит слова Грищук Sports.ru.

Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».