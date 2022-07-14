Мишин заявил, что 39-летний Плющенко может играть в футбол на профессиональном уровне

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Алексей Мишин поделился мнением о том, что двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию, бывший российский фигурист Евгений Плющенко, вероятно, будет играть в футбольной Медиалиге. В ноябре 2021 года Евгению Плющенко исполнилось 39 лет.

«Женя играет в футбол профессионально, так что он может играть не в какой-нибудь любительской лиге, а на профессиональном уровне. Желаю, чтобы он и своей игрой принёс радость и себе, и людям», — приводит слова Алексея Мишина ТАСС.

Ранее Плющенко рассказал «Чемпионату» о том, что ведёт переговоры с командой футбольной Медиалиги.

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