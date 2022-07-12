Плющенко сообщил, что ведёт переговоры о выступлении за команду футбольной Медиалиги

Бывший российский фигурист Евгений Плющенко рассказал, что планирует выступать за клуб из футбольной Медиалиги.
«Я до сих пор в стадии переговоров с командой из футбольной Медиалиги. Если мы договоримся, то поеду на сбор. Хочу пройти подготовку с командой, ощутить процесс. Сегодня у меня первая футбольная тренировка.
Хочу начать соревноваться. Сейчас создал свою команду по хоккею — «Союз чемпионов». Мы тренируемся четыре раза в неделю — у нас уже проходят турниры.
У меня есть мысль пройти сезон с «БроукБойз». Но пока надо обговорить все моменты, потому у меня есть тренерский график. Да и сезон никто не отменял. Совместить всё будет сложновато, но я попытаюсь это сделать. Просто ко мне ещё несколько команд зашли на переговоры — сейчас думаю. Я свободный агент, а менеджер у меня самый сильный — Яна Рудковская, моя жена», — сказал Плющенко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Микеле Антоновым.
Девятилетний сын Плющенко тренирует тройной аксель на удочке. Видеоролик:
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