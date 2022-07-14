«Дэйв, ты полон дерьма». Тутберидзе обрушилась с критикой на американского журналиста

Заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе жёстко раскритиковала американского журналиста Дэйва Лиса. Тутберидзе оставила в комментариях к одной из записей Лиса в соцсетях собственное сообщение.



«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — написала Тутберидзе.



Пока непонятно, с чем связана такая реакция Тутберидзе. Ранее Лис утверждал, что дочь тренера, Диана Дэвис, вместе со своим партнёром Глебом Смолкиным намеревается перейти в сборную США. Пока информация о переходе спортсменов не подтвердилась. Сами они говорили, что не меняют гражданство.

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