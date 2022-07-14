Софья Акатьева приступила к тренировкам на льду после травмы

Российская фигуристка Софья Акатьева приступила к ледовым тренировкам на сборе в Новогорске после полученной в июне травмы. Об этом сообщает «Матч ТВ».



Ранее стало известно, что 15-летняя фигуристка получила повреждение ноги в области колена, не связанное с прыжковыми нагрузками, после чего покинула Новогорск для лечения на дому. На неделе спортсменка вновь заехала на базу и уже сегодня, 14 июля, присутствовала на тренировке.



К своим годам Софья дважды выиграла первенство России среди юниоров (2021, 2021) и становилась серебряным призёром (2020), а также побеждала на этапах юниорских Гран-при в Польше и России в 2021 году. Фигуристка является подопечной Этери Тутберидзе и Даниила Глейхенгауза.

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