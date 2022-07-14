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Роднина жёстко отреагировала на комментарий Тутберидзе в отношении журналиста

Роднина жёстко отреагировала на комментарий Тутберидзе в отношении журналиста
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, а ныне депутат Государственной Думы Ирина Роднина отреагировала на комментарий заслуженного тренера России по фигурному катанию Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса.

Напомним, Тутберидзе раскритиковала Лиса за новый подкаст, в котором уделялось внимание дочери тренера Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Дэйв утверждал, что спортсмены сменят гражданство и начнут выступать за сборную США.

«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — ранее написала Тутберидзе.

Роднина отреагировала на эмоциональное сообщение Тутберидзе:

«Пусть Тутберидзе лучше про свою честь и совесть думает», — цитирует Роднину Sport24.

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