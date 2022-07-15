Тарасова: Тутберидзе ответила на нападки Лиса абсолютно правильно

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на комментарий Этери Тутберидзе в адрес американского журналиста Дэйва Лиса.



Напомним, Тутберидзе раскритиковала Лиса за новый подкаст, в котором уделялось внимание дочери тренера Диане Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину. Дэйв утверждал, что спортсмены сменят гражданство и начнут выступать за сборную США.



«Дэйв, ты полон дерьма. У тебя нет совести, достоинства. Ты не уважаешь других, потому что сам ничего не добился. Твои высказывания унижают людей вокруг. Тебе должно быть стыдно», — ранее написала Тутберидзе.



«Я не его мама, не его голова, не его перо, я не могу вам сказать, будет ли он ещё раз нападать на Этери. Наверное, будет, если он так устроен. Она ответила ему на его нападки абсолютно правильно. Он же пишет враньё, так почему она не может высказываться по этому поводу. Я не знаю, зачем и почему он написал это. У неё прекрасные результаты и прекрасные отношения с её спортсменами. Вы знаете, даже не хочется об этом говорить. Она работает на такой грани, то, что можно, и то, что невозможно. Наши ученики демонстрируют невероятное. Я очень уважительно к ней отношусь», — приводит слова Тарасовой «Спорт-экспресс».

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