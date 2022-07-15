Анна Погорилая выложила кадры с фотосессии в вызывающем платье

Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка, одетая в вызывающее платье, выложила кадры с фотосессии, которая проходила в поле.
«Крым оказался моим местом силы и вдохновения. Мы объездили в эту поездку много мест, и каждое было по-своему прекрасно и очень вкусное», — подписала она снимки.
Фото: из личного архива анны погорилой
Фото: из личного архива анны погорилой
Фото: из личного архива анны погорилой
Также Анна Погорилая — бронзовый призёр чемпионата Европы (2015), бронзовый призёр чемпионата Европы (2016), серебряный призёр чемпионата Европы (2017) и бронзовый призёр финала Гран-при (2016).
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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