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Анна Погорилая выложила кадры с фотосессии в вызывающем платье

Анна Погорилая выложила кадры с фотосессии в вызывающем платье
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Бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, российская фигуристка Анна Погорилая, выступавшая в женском одиночном катании, опубликовала новый пост в своих социальных сетях. 24-летняя спортсменка, одетая в вызывающее платье, выложила кадры с фотосессии, которая проходила в поле.

«Крым оказался моим местом силы и вдохновения. Мы объездили в эту поездку много мест, и каждое было по-своему прекрасно и очень вкусное», — подписала она снимки.

Фото: из личного архива анны погорилой

Фото: из личного архива анны погорилой

Фото: из личного архива анны погорилой

Также Анна Погорилая — бронзовый призёр чемпионата Европы (2015), бронзовый призёр чемпионата Европы (2016), серебряный призёр чемпионата Европы (2017) и бронзовый призёр финала Гран-при (2016).

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