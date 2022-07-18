Яна Рудковская признала, что Трусова и Косторная рано уходили от Тутберидзе к Плющенко

Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, признала, что уходы Александры Трусовой и Алёны Косторной от заслуженного тренера России Этери Тутберидзе случились преждевременно. Напомним, в межсезонье-2020 Трусова и Косторная ушли от Тутберидзе к Плющенко, однако год спустя вернулись к прежнему тренеру.
«Вся та история с переходами девочек от Тутберидзе и обратно случилась, считаю, несколько преждевременно для нашей академии. Поэтому и завершилась таким образом.
Сейчас, например, у нас чётко разграничены группы, с которыми Евгений работает лично. Они так и называются — ЕВ1, ЕВ2 и ЕВ3. В одной из этих групп девять спортсменов прыгают четверные прыжки и тройные аксели, причём научились они этому у нас в команде», — цитирует Рудковскую «RT на русском».
Зачем фигуристы занимаются танцами? Рассказываем во 2-м выпуске проекта «Песнь льда».
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