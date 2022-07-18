Ханю проведёт пресс-конференцию и объявит о дальнейших планах

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию японец Юдзуру Ханю проведёт завтра, 19 июля, пресс-конференцию в Токио (Япония). На ней он объявит о своём решении по поводу будущего, сообщает NRK.
Ранее Ханю выступил на Олимпийских играх в Пекине (Китай). Но после этого он не говорил о своих планах. На Олимпиаде в Пекине Ханю занял четвёртое место, не сумев защитить чемпионский титул.
Из-за травмы фигурист пропустил чемпионат мира 2022 года. В прошлом месяце фигурист принял участие в туре по городам Японии. Но он не общался с прессой и ничего не говорил о дальнейших планах.
27-летний Ханю является двукратным олимпийским чемпионом и двукратным чемпионом мира. Также он четырежды побеждал в финалах Гран-при и становился победителем турнира четырёх континентов.
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