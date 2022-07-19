Стало известно, за кого Этери Тутберидзе вышла замуж в США

Стало известно, за кого в США вышла замуж заслуженный тренер России по фигурному катанию Этери Тутберидзе.

Согласно сертификату о браке, который был найден в архиве округа Кларк (Невада), Этери Тутберидзе вышла замуж за партнёра по шоу Николая Аптера в 1995 году. Отмечается, что Тутберидзе и Аптер не стали менять фамилии.

Ранее сообщалось, что дочь Тутберидзе Диана Дэвис вышла замуж за своего партнёра Глеба Смолкина 18 марта в Неваде.

Последние несколько недель Тутберидзе провела в США. Там она помогала Дэвис и её партнёру Глебу Смолкину, выступающим в танцах на льду. 30 июня, Дэвис и Смолкин проходили просмотр в Федерации фигурного катания США. При этом отмечалось, что просмотр российского дуэта не связан с возможной сменой гражданства фигуристами.