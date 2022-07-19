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Рудковская: Тутберидзе – не только крутой тренер, но и крутой менеджер

Рудковская: Тутберидзе – не только крутой тренер, но и крутой менеджер
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Музыкальный продюсер Яна Рудковская, супруга двукратного олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко, высказала слова похвалы о российском тренере Этери Тутберидзе.

«Что касается Тутберидзе, все прошлогодние истории, все мои несогласия с теми или иными её действиями не отменяют факта, что Этери Георгиевна – не только крутой тренер, но и крутой менеджер. Она подняла женское одиночное катание на недосягаемый уровень, выстроила уникальную систему», – приводит слова Рудковской RT.

Ученицы Этери Тутберидзе регулярно занимают призовые места на международных соревнованиях. На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова, Александра Трусова и Камила Валиева, выступающие в женском одиночном катании, стали первой, второй и четвёртой соответственно. Кроме того, Валиева завоевала золото в командном турнире.

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