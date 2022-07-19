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Евгения Медведева обратилась к Юдзуру Ханю, который объявил о завершении карьеры

Евгения Медведева обратилась к Юдзуру Ханю, который объявил о завершении карьеры
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева обратилась к двукратному олимпийскому чемпиону в мужском одиночном катании Юдзуру Ханю. Сегодня, 19 июля, 27-летний Ханю объявил о завершении карьеры и переходе в профессиональное фигурное катание.

«Поздравляю с завершением карьеры, легенда. 2016-й теперь воспринимается иначе, кстати», — написала Медведева в своих соцсетях, прикрепив текст к фотографии с Ханю.

Фото: из личного архива евгении медведевой

Своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (Япония).

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