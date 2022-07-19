Анна Щербакова показала, как Ханю ставил ей «рожки», и описала Юдзуру одним словом. Фото

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова отреагировала на решение о завершении карьеры двукратного олимпийского чемпиона в мужском одиночном катании, японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Легенда», — написала Щербакова в своих социальных сетях, прикрепив текст к фото с Ханю, на котором он ставит ей «рожки».

Фото: из личного архива анны щербаковой

Своё первое золото ОИ Ханю завоевал на зимних Олимпийских играх в Сочи, которые состоялись в 2014 году. На Играх в Пхёнчхане (Республика Корея) в 2018-м он повторил свой успех. На зимней Олимпиаде-2022 в Пекине (Китай) Юдзуру стал лишь четвёртым, уступив американцу Нэйтану Чену, Юме Кагияме и Сёме Уно (оба — Япония).

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