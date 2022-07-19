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Ирина Роднина о каминг-ауте Касаткиной: не вижу ничего смелого. Может, ей ещё медаль дать?

Ирина Роднина о каминг-ауте Касаткиной: не вижу ничего смелого. Может, ей ещё медаль дать?
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Трёхкратная олимпийская чемпионка по фигурному катанию, депутат Госдумы Российской Федерации Ирина Роднина прокомментировала слова 12-го номера рейтинга WTA, российской теннисистки Дарьи Касаткиной. Ранее Касаткина призналась в нетрадиционной ориентации и выложила совместную фотографию с серебряным призёром зимних Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях фигуристов Натальей Забияко.

«Не вижу ничего смелого. Может, ей ещё медаль дать за это? Устроили ажиотаж какой-то. Касаткина имеет право говорить всё, что захочет. А в личную жизнь спортсменов лезть не нужно», — приводит слова Ирины Родниной Sport24.

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