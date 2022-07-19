Вайцеховская: не думаю, что рекорд Медведевой когда-либо будет перекрыт

Олимпийская чемпионка по прыжкам в воду и спортивная журналистка Елена Вайцеховская высказалась о недавно услышанном мнении зарубежного специалиста, что из всех учениц Этери Тутберидзе именно Евгения Медведева «положила начало современной эпохе господства России в женском фигурном катании».

В одной группе с Медведевой тренировались олимпийские чемпионки Алина Загитова и Анна Щербакова, победительницы командного турнира Игр Юлия Липницкая и Камила Валиева. В отличие от них Евгения на Пхёнчхане-2018 завоевала два серебра, хотя ехала на Олимпиаду двукратной чемпионкой мира и Европы.

«Долго думала об этом и в итоге мысленно согласилась — притом что Женя как фигуристка (за исключением её проката произвольной программы на ОИ, когда, как мне кажется, она сама уже поняла, что не станет первой) никогда мне особо не импонировала.

Объясню: Юля Липницкая — это бизнес-проект её собственной мамы под названием «Сочи-14». Планируемого успеха в полной мере не случилось, проект был завершён, но он в любом случае был бы завершён. Попытки Юли продолжать карьеру шли скорее от большого эмоционального желания что-то доказать прежнему тренеру — на фоне тотальной нелюбви к фигурному катанию.

Алина Загитова — это карьера-везение. Повезло со временем рождения, с данными, с характером, в том числе — с определённой внутренней ленью, благодаря чему не было травм от перетренированности. А главное — и олимпийское золото, и в большей степени – победа на ЧМ-2019 случились не столько благодаря собственной мотивации Алины, сколько мотивации тренера. А когда Этери Тутберидзе чего-то очень хочет, мы все знаем, на что она способна. Опять же, Алина по жизни ведомая. Поэтому, как мне кажется, безропотное подчинение желаниям тренера на том этапе не стало для неё слишком тяжёлым испытанием и не закончилось нервным срывом.

Саша Трусова, Аня Щербакова, Алёна Косторная и Камила Валиева — это технологии. Чётко продуманная селекция, методики, постановка и построение программ, работа с судьями — т.е. до нюансов отработанный комплекс мероприятий по программе «Сделай чемпиона». С очень высокой вероятностью того, что в ключевой момент кто-то один откатается без ошибок. Как, собственно, и получилось.

А вот Медведева стоит в этом ряду особняком. Не бог весть какие физические данные (не мои слова, слова её мамы). Не бог весть какой талант. Не бог весть какая выучка в детстве. При этом — сумасшедшая работоспособность, сумасшедшая стабильность, сумасшедший характер и сумасшедшая воля к победе. Не думаю, что рекорд Медведевой по количеству побед и прыжков без падений когда-либо будет перекрыт. То есть именно она показала, что всё это возможно. И стала ориентиром для всего женского фигурного катания в целом.

Если точно так же препарировать Юдзуру Ханю, можно найти много чего, что отличает его от всех остальных. Плюс — феноменальный природный талант в части очень многих качеств. На первый взгляд — как вообще можно сравнивать его и Медведеву? Но на самом деле можно. Потому что в мужском фигурном катании Юдзуру много лет был для всех остальных именно таким ориентиром. Недосягаемым. И его поражения с дурацкими ошибками (преимущественно) только подчёркивали это», — написала Вайцеховская в своём телеграм-канале.

Ранее сегодня стало известно, что двукратный олимпийский чемпион Юдзуру Ханю, оставшийся без медали на Играх-2022, завершил карьеру.

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