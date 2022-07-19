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Кондратюк: мечтал покататься с Ханю на одном льду. Невероятно счастлив, что успел!

Кондратюк: мечтал покататься с Ханю на одном льду. Невероятно счастлив, что успел!
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Олимпийский чемпион в команде, чемпион Европы и России 2022 года в мужском одиночном катании Марк Кондратюк высказался о завершении карьеры двукратного победителя личного турнира Игр японского фигуриста Юдзуру Ханю.

«Легенда фигурного катания и олицетворение искусства на льду! Юдзуру был и остаётся для меня примером на протяжении всей сознательной спортивной жизни! Мечтал покататься с ним на одном соревновательном льду. Невероятно счастлив, что успел! Когда становилось тяжело, всегда пересматривал эту великую программу Seimei», — написал Кондратюк в своём телеграм-канале.

Фото можно посмотреть в телеграм-канале Марка Кондратюка.

С программой Seimei Ханю выиграл Игры-2018, став двукратным олимпийским чемпионом. К этой же программе Юдзуру вернулся в 2020 году, и она помогла ему впервые одержать победу на Чемпионате четырёх континентов, первым из мужчин собрав «Большой шлем» (победы на всех соревнованиях под эгидой ISU среди взрослых и юниоров).

Кондратюк и Ханю вместе выступали на Олимпийских играх – 2022 в Пекине.

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