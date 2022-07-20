Татьяна Тарасова показала своё актуальное фото

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова опубликовала новый пост в своих соцсетях. Она выложила фотографию с российским фигуристом Артуром Даниеляном, сделанную вчера, 19 июля.

«Сегодня на катке. С Артуром Даниеляном», — подписала снимок Тарасова.

Фото: алёна гришина

В 1967 году Тарасова начала заниматься тренерской работой и постановкой программ. Среди её учеников в разные годы были Ирина Роднина, Александр Зайцев, Ирина Моисеева, Андрей Миненков, Алексей Ягудин, Илья Кулик, Денис Тен, Наталья Бестемьянова, Марина Климова, Ирина Романова, Игорь Ярошенко, Саша Коэн, Алиса Дрей, Джонни Вейр, Сидзука Аракава, Оксана Грищук, Барбара Фузар-Поли, Андрей Букин, Евгений Платов, Сергей Пономаренко, Мао Асада, Эван Лайсачек, Ирина Николаева.

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