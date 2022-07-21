Бетина Попова: должен быть регламент, чтобы не было по пятьсот «Кармен» за сезон

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова рассказала, каково ей и её партнёру Сергею Мозгову было выступать под одну музыку («Богемскую рапсодию» группы Queen) с канадским дуэтом Маржори Лажуа/Захари Лага в сезоне-2019/2020.

«Ну, это забавно, потому что с ребятами мы встречались не только на Finlandia Trophy, но и на этапе Гран-при в Канаде с этой музыкой. И, по-моему, опять подряд катались (смеётся). Конечно, когда ты выходишь на лёд, ты не думаешь, кто катался до тебя, кто катался после, тебе вообще не до этого. Но для зрителей и судей восприятие колоссальное. Это либо работает в сумасшедший плюс первой паре, которая откаталась хорошо, а вторая на её фоне выглядела хуже, либо наоборот. Это очень сложно оценить нейтрально, потому что судьи, напомню, те же люди, и им невозможно абстрагироваться, когда перед тобой откатались фигуристы под одну музыку, выходят другие и катаются под точно такую же», — сказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.

На турнире Finlandia Trophy россияне опередили канадцев на одну позицию, заняв третье место. Но на этапе Гран-при в Канаде выше оказались Лажуа/Лага, заняв шестое место, в то время как Попова/Мозгов оказались восьмыми.

Также Бетина Попова объяснила, почему выступать под одну музыку с конкурентами — неправильно.

«Оценивать программы отдельно тяжело. Всё равно ты будешь сравнивать две пары, а у нас судейская система не про сравнение пар друг с другом, а про оценивание проката по правилам. Поэтому мне кажется, что использовать одинаковые композиции — это, ну, не знаю, неправильно. Понятно, что каждый волен кататься под то, что он хочет, и под то, что видит хореограф, но, наверное, должен быть какой-то регламент, чтобы не было по пятьсот «Кармен» за сезон», — добавила Попова.

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