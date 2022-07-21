Аделия Петросян анонсировала музыку для короткой программы на сезон-2022/2023

15-летняя российская фигуристка Аделия Петросян, тренирующаяся в группе Этери Тутберидзе, назвала музыку, под которую будет поставлена её короткая программа в сезоне-2022/2023. Петросян будет выступать под песню Voilà в исполнении французской певицы Барбары Прави. Эта композиция принесла исполнительнице второе место на Евровидении-2021.
Фото можно посмотреть в телеграм-канале Аделии Петросян.
В сезоне-2021/2022 Петросян выиграла этап юниорской серии Гран-при в Словении и стала третьей на аналогичных соревнованиях в Словакии. На дебютном для неё чемпионате России среди взрослых Аделия заняла четвёртое место, также Петросян стала второй в финале юниорского Кубка страны. Ученица Тутберидзе – первая фигуристка, исполнившая четверной риттбергер в произвольной программе.
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