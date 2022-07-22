Бетина Попова рассказала, почему решила стать хореографом

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова объяснила своё решение стать хореографом.

«Решила стать хореографом давно, когда ещё каталась сама, потому что мне не всегда нравились решения тренера, которые он использовал в наших программах. Я видела это как-то по-своему, мне хотелось реализовывать себя в этом, поэтому я пошла в ГИТИС, получила там образование балетмейстера, и теперь могу работать в этой сфере. Конечно, хочется привносить что-то новое, но нужно делать это очень аккуратно, постепенно, потому что не всегда зрители и судьи готовы к этому», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.



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