Бетина Попова рассказала, почему решила стать хореографом
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Бывшая российская фигуристка Бетина Попова объяснила своё решение стать хореографом.
«Решила стать хореографом давно, когда ещё каталась сама, потому что мне не всегда нравились решения тренера, которые он использовал в наших программах. Я видела это как-то по-своему, мне хотелось реализовывать себя в этом, поэтому я пошла в ГИТИС, получила там образование балетмейстера, и теперь могу работать в этой сфере. Конечно, хочется привносить что-то новое, но нужно делать это очень аккуратно, постепенно, потому что не всегда зрители и судьи готовы к этому», — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
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