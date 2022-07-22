Бетина Попова рассказала, какие постановки запомнились ей в олимпийском сезоне

Бывшая российская фигуристка Бетина Попова назвала самые запоминающиеся постановки в танцах на льду в сезоне-2021/2022.

«Ритмический танец Габриэлы Пападакис и Гийома Сизерона, произвольный танец Мэдисон Чок и Эвана Бэйтса, хорошая качественная программа Нэйтана Чена. В парах у китайцев просто невероятные постановки: даже если убрать у них подкрутки, выбросы и прыжки и вставить твиззлы и маленькие поддержки, то и не скажешь, что катаются парники, а не танцоры — настолько качественные и насыщенные программы. А в женском одиночном не скажу, что были какие-то яркие образы. Но неожиданно самая классная программа для меня — это «Король Лев» японской одиночницы (Вакабы Хигути — Прим. «Чемпионата»), — рассказала Бетина Попова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Екатериной Авдониной.



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