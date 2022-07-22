Мастер-класс Трусовой в Стокгольме отменили из-за рекомендации шведской федерации

Мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания. Об этом сообщает Sport24, ссылаясь на заявление компании Loop Sport, ответственной за организацию мастер-класса. Изначально планировалось, что мероприятие пройдёт в конце августа.
«С глубоким сожалением вынуждены отменить TRU2.OVA в этом году. Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от этого, несмотря на то что мисс Трусова приезжает в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться.
Александра займёт свое место в мировой истории, поскольку она вывела женское фигурное катание на новый уровень, совершив мирную революцию. Она родом из России, но принадлежит миру прогресса и будущего человечества. Более того, она никогда не была вовлечена ни в один политический проект, сосредоточившись ТОЛЬКО на том, чем занимается в жизни, — искусстве фигурного катания. Мы надеемся, что сможем снова пригласить вас всех, когда мир позволит всем спортсменам объединиться в мире и дружбе. Это время скоро наступит, мы верим», — отмечается в заявлении Loop Sport.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
- 22 июля 2022
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:13
-
10:12
-
09:12
-
09:00
-
07:30
- 21 июля 2022
-
20:11
-
19:52
-
18:45
-
16:25
-
16:18
-
14:34
-
13:06
-
11:52
-
11:31
-
11:14
-
11:07
-
10:07
-
09:06
-
08:17
- 20 июля 2022
-
23:28
-
16:33
-
15:15
-
11:24
-
09:23
-
08:55
-
07:57
-
07:53
- 19 июля 2022
-
23:31
-
22:33
-
21:45
-
21:11
-
20:53