Алексей Ягудин сделал заявление по отмене мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме

Олимпийский чемпион 2002 года в мужском одиночном катании Алексей Ягудин сделал заявление на тему того, что мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.
«Честно говоря, я не удивлён. Всё на поверхности. Всегда говорил и буду продолжать говорить, что это уже не спорт, а чистая политика. Но Саша Трусова никуда не денется – она достояние нашего фигурного катания и мирового в том числе – это все понимают.
А вот то, что фигуристы Швеции, которые находятся на непонятно каком уровне, потеряли возможность прикоснуться к звезде фигурного катания, в шведской федерации не понимают. Или понимают и просто поддались давлению извне.
Но с другой стороны, может, и к лучшему. Помню, легенда шведского футбола Златан Ибрагимович подвергся травле в Швеции пару лет назад. Ему писали на его доме, что он иуда. Вдруг Сашу также ждал был не самый тёплый приём? Понимаю, что уровень популярности футбола и фигурного катания в Швеции находится в разных плоскостях, но всё же. Саша юная девочка, и, очевидно, даже к 5-10 живым хейтерам, которые бы её там встретили с негативными плакатами, она была бы не готова. Но, возможно, аудитория фигурного катания в Швеции более адекватна, чем футбольная.
Я также хочу напомнить Федерации фигурного катания Швеции, что фигурное катание в их стране находится в плачевном состоянии. И ни о какой политике они не думали, когда за них выступали сыновья моего первого тренера Александра Майорова», — написал Ягудин в своём телеграм-канале.
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