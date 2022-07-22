Дмитрий Губерниев отреагировал на отмену мастер-класса Александры Трусовой в Стокгольме

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на новость о том, что мастер-класс серебряного призёра ОИ-2022 в женском одиночном катании Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция) отменили вследствие рекомендации со стороны шведской федерации фигурного катания.

«Отменили шведы и Трусову, и радость юных шведских фигуристов! Сами себя опять наказали…» — написал Губерниев в своём телеграм-канале.

«Шведская федерация фигурного катания порекомендовала пока не заниматься этим проектом, поэтому принимающий клуб вынужден отказаться от этого, несмотря на то что мисс Трусова приезжает в Швецию как индивидуальная спортсменка со знаниями, которым многие стремятся научиться», — отмечалось, в частности, в завлении организаторов.

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