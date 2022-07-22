Евгения Медведева выложила снимок с фотосессии в образе испанки

Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок с фотосессии, в которой она предстала в образе испанки.
Фото: chafonova_photo
После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также регулярно появляются фотосессии с участием двукратной чемпионки мира и Европы.
Как создаётся искусство на льду? Рассказываем в новом выпуске спецпроекта «Песнь льда».
- 22 июля 2022
-
15:03
-
14:53
-
14:46
-
13:55
-
13:15
-
12:56
-
12:45
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:13
-
10:12
-
09:12
-
09:00
-
07:30
- 21 июля 2022
-
20:11
-
19:52
-
18:45
-
16:25
-
16:18
-
14:34
-
13:06
-
11:52
-
11:31
-
11:14
-
11:07
-
10:07
-
09:06
-
08:17
- 20 июля 2022
-
23:28
-
16:33
-
15:15
-
11:24
-
09:23
-
08:55