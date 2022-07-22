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Евгения Медведева выложила снимок с фотосессии в образе испанки

Евгения Медведева выложила снимок с фотосессии в образе испанки
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Двукратная чемпионка мира в женском одиночном катании Евгения Медведева опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимок с фотосессии, в которой она предстала в образе испанки.

Фото: chafonova_photo

После зимних Олимпийских игр 2018 года Евгения Медведева уехала тренироваться в Канаду к Брайану Орсеру, но перед сезоном-2020/2021 вернулась в группу заслуженного тренера России Этери Тутберидзе. С тех пор российская спортсменка не участвовала в соревнованиях. Медведева получает высшее образование, работает на телевидении и участвует в ледовых шоу. Также регулярно появляются фотосессии с участием двукратной чемпионки мира и Европы.

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