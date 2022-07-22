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Ирина Роднина: не факт, что Трусова получила разрешение на мастер-класс в Стокгольме

Ирина Роднина: не факт, что Трусова получила разрешение на мастер-класс в Стокгольме
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Трёхкратная олимпийская чемпионка, бывшая советская фигуристка, а ныне депутат Госдумы РФ Ирина Роднина, прокомментировала отмену мастер-класса серебряного призёра Олимпийских игр в Пекине (Китай) Александры Трусовой в Стокгольме (Швеция).

«Поймите, на проведение любого соревнования, даже если мы организовываем его внутри страны, требуется получить разрешение со стороны Федерации фигурного катания на коньках России или же региональной федерации. Не факт, что Александра его получила. В противном случае получается гадание на кофейной гуще. Я просто не вижу других причин отказывать Трусовой. Да и не факт, что ФФККР дала такое разрешение. Поэтому сначала следует ответить на все вопросы. И я не уверена, что дело в политике», — цитирует Роднину «RT на русском».

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