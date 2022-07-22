«Нельзя перегнуть палку». Александр Коган — о жёсткости тренеров в фигурном катании

Генеральный директор Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Коган высказался на тему физического и ментального тренерского насилия в спорте.
«Проблемы подобного характера в фигурном катании есть и всегда были. Естественно, это ненормально, и на последнем исполкоме мы приняли решение о создании комиссии по этике. Наши юристы уже разрабатывают специальный кодекс, который будет распространяться на всех участников процесса: спортсменов, тренеров, персонал, организаторов соревнований и так далее. До этого у нас существовал только этический кодекс спортивных судей.
Меня ломает сам факт того, что такие вещи происходят. Просто любой процесс — он всегда двусторонний. Если спортсмен и его родители готовы слушать мат и ругань на тренировках, если позволяют по-хамски к себе относиться, тогда, наверное, не нужно предъявлять претензии кому-то ещё. Иногда и сами родители в своём желании, чтобы их ребёнок достиг определённых результатов, ведут себя не совсем тактично по отношению к своим детям, а то и занимаются рукоприкладством.
Это сложная тема, на самом деле, в которой нельзя перегнуть палку. Знаю, что в Америке тот же Рафаэль Арутюнян работает, держа в руках черенок от хоккейной клюшки. И на этой палке он показывает спортсменам, куда и как нужно наклониться, как повернуться… Вряд ли это оказывает положительное воздействие на спортсмена, но зато безопасно для тренера», — приводит слова Когана RT.
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