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Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу

Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу
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Российской фигуристке Александре Степановой сделали предложение прямо во время выступления в шоу.

Степанова вместе с партнёром Иваном Букиным выступает в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое проходит в Сочи. После окончания очередного спектакля на лёд вышел высокий красивый мужчина с огромным букетом роз и сделал Александре предложение руки и сердца. По информации поклонников танцевального дуэта, это Владислав Малинов.

Фото: Соцсети поклонников дуэта Степанова/Букин

Степанова стала в пару с Букиным в 2007 году, однако Александра и Иван стали только близкими друзьями. Букин живёт в гражданском браке с хореографом Алёной Самарской, 3 января у них родился сын Артём. Степановой приписывали романы со многими мужчинами, и вот сегодня предложение сделано.

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