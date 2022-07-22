Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу

Российской фигуристке Александре Степановой сделали предложение прямо во время выступления в шоу.
Степанова вместе с партнёром Иваном Букиным выступает в шоу Ильи Авербуха «Чемпионы», которое проходит в Сочи. После окончания очередного спектакля на лёд вышел высокий красивый мужчина с огромным букетом роз и сделал Александре предложение руки и сердца. По информации поклонников танцевального дуэта, это Владислав Малинов.
Фото: Соцсети поклонников дуэта Степанова/Букин
Степанова стала в пару с Букиным в 2007 году, однако Александра и Иван стали только близкими друзьями. Букин живёт в гражданском браке с хореографом Алёной Самарской, 3 января у них родился сын Артём. Степановой приписывали романы со многими мужчинами, и вот сегодня предложение сделано.
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