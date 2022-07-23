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Софья Самодурова отреагировала на новость о помолвке Александры Степановой

Софья Самодурова отреагировала на новость о помолвке Александры Степановой
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Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании бывшая российская фигуристка Софья Самодурова, работающая тренером в команде своего наставника Алексея Мишина после завершения карьеры, отреагировала на новость о помолвке Александры Степановой.

«Как я за вас рада, дорогие (эмодзи «сердце»). Сашуля, Влад, счастья вам», — написала Самодурова в своих социальных сетях.

«Сонечка, спасибо», — ответила Самодуровой Степанова, добавив эмодзи «поцелуй».

Владислав Малинов сделал предложение руки и сердца Степановой после завершения одного из шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи.

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