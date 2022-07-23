Софья Самодурова отреагировала на новость о помолвке Александры Степановой
Поделиться
Чемпионка Европы 2019 года в женском одиночном катании бывшая российская фигуристка Софья Самодурова, работающая тренером в команде своего наставника Алексея Мишина после завершения карьеры, отреагировала на новость о помолвке Александры Степановой.
«Как я за вас рада, дорогие (эмодзи «сердце»). Сашуля, Влад, счастья вам», — написала Самодурова в своих социальных сетях.
«Сонечка, спасибо», — ответила Самодуровой Степанова, добавив эмодзи «поцелуй».
Владислав Малинов сделал предложение руки и сердца Степановой после завершения одного из шоу Ильи Авербуха «Чемпионы» в Сочи.
Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и выбирайте, кто наиболее достоин звания «Самая любимая фигуристка России»: Загитова, Щербакова, Трусова или Медведева?
Комментарии
- 23 июля 2022
-
11:51
-
11:32
- 22 июля 2022
-
23:27
-
22:54
-
22:20
-
22:03
-
18:13
-
16:42
-
16:14
-
15:03
-
14:53
-
14:46
-
13:55
-
13:15
-
12:56
-
12:45
-
12:22
-
12:14
-
12:00
-
11:13
-
10:12
-
09:12
-
09:00
-
07:30
- 21 июля 2022
-
20:11
-
19:52
-
18:45
-
16:25
-
16:18
-
14:34
-
13:06
-
11:52
-
11:31
-
11:14
-
11:07
Партнерский контент