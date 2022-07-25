Наталья Бестемьянова рассказала об образцовых постановках в фигурном катании

Олимпийская чемпионка 1988 года в танцах на льду Наталья Бестемьянова рассказала про образцовые постановки в фигурном катании
«Мы, наверное, должны вспомнить «Чарли Чаплина» Бережной и Сихарулидзе. Это спортивная программа, которая, пожалуй, первой стала такой игровой и в то же время обладала сложной технической составляющей. Какое-то время она считалась лучшей программой в фигурном катании. У Плющенко были тоже замечательные программы.
У Каролины Костнер была великолепная программа под французскую песню Ne me quitte pas Жака Бреля в исполнении Селин Дион. Она привозила её в Москву на Гран-при. Когда она её откатала, я просто встала и всё — так это было здорово! После неё многие спортсмены брали эту музыку, она очень сильная и интересная, программы прекрасные получаются. Но вот так, как это сделала Костнер, этого больше никто не делал. В своё время у Костнер ещё была прекрасная произвольная программа под музыку «Болеро». Фантастическая программа! Она катала её в Сочи на Олимпиаде и стала там третьей именно благодаря этой программе», — сказала Наталья Бестемьянова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дарьей Кирюхиной.
Читайте полное интервью с Натальей Бестемьяновой на «Чемпионате».
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