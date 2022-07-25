19-летняя Елизавета Худайбердиева показала фото в купальнике

Российская фигуристка Елизавета Худайбердиева, выступающая в танцевальном дуэте с Егором Базиным, показала фотографию с отдыха в Турции. На снимке спортсменка, одетая в откровенный купальник, позирует перед камерой.

«Я не на пляжу, но давайте представим, что да!» — подписала она фотографию.

Фото: из личного архива елизаветы худайбердиевой

В феврале 2022 года 19-летняя Худайбердиева вышла замуж за 34-летнего продюсера Первого канала Кирилла Благова.

Елизавета Худайбердиева и Егор Базин — бронзовые призёры чемпионата России 2022 года. Они были первыми запасными в составе олимпийской сборной России. В сезоне-2018/2019 Худайбердиева с другим партнёром стала призёром чемпионата мира среди юниоров и финала юниорской серии Гран-при.

Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам: