Татьяна Навка показала фото с Камилой Валиевой

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

Фото: из личного архива татьяны навки

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Валиеву допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Первые три места заняли Анна Щербакова, Александра Трусова (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония).

Алина Загитова обратилась к прессе и болельщикам: