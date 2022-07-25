Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Фигурное катание Новости

Татьяна Навка показала фото с Камилой Валиевой

Татьяна Навка показала фото с Камилой Валиевой
Комментарии

Олимпийская чемпионка 2006 года в танцах на льду Татьяна Навка опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка выложила фотографию с олимпийской чемпионкой 2022 года в командных соревнованиях фигуристов Камилой Валиевой.

Фото: из личного архива татьяны навки

Напомним, на зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Камила Валиева завоевала золотую медаль в командном турнире. Вскоре стало известно, что её допинг-тест, сданный в декабре 2021 года, дал положительный результат. Несмотря на это, Валиеву допустили к личному турниру, в котором она заняла четвёртое место. Первые три места заняли Анна Щербакова, Александра Трусова (обе — Россия) и Каори Сакамото (Япония).

«Консерватизм — реальность фигурного катания». Как создаются шедевры на льду «Консерватизм — реальность фигурного катания». Как создаются шедевры на льду

Алина Загитова обратилась к прессе и болельщикам:

Комментарии
Новости. Фигурное катание
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022