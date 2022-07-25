Анна Щербакова выложила снимки с фотосессии на закате на берегу моря

Олимпийская чемпионка 2022 года в женском одиночном катании Анна Щербакова опубликовала новый пост в своих социальных сетях. Спортсменка показала снимки с фотосессии на закате на морском берегу.
«Ловлю закат солнца», — подписала она фотографии.
Фото: Ярослава Юнусова
Фото: Ярослава Юнусова
Фото: Ярослава Юнусова
Напомним, в Сочи Анна Щербакова выступила в ледовом шоу «Чемпионы», в котором представила свой новый показательный номер. Этот номер поставил ей призёр Олимпийских игр, хореограф, продюсер и тренер Илья Авербух.
На зимних Олимпийских играх 2022 года в Пекине (Китай) Анна Щербакова опередила соотечественницу Александру Трусову и японку Каори Сакамото, которые стали второй и третьей соответственно. Россиянка Камила Валиева заняла четвёртое место.
Алина Загитова обратилась к СМИ и болельщикам:
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