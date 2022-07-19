«Анечка прошла сложную олимпийскую дорогу». Почему Щербакова — любимая фигуристка России?

На пути к золоту Игр Аню не остановили ни болезнь, ни травмы, ни сломанные коньки. Интеллект и невероятная сила духа сделали её непобедимой.

За звание «Любимой фигуристки России» в финале голосования «Чемпионата» продолжают бороться четыре чудесных воспитанницы Этери Тутберидзе. Алина Загитова, Евгения Медведева, Александра Трусова и Анна Щербакова навсегда изменили мир фигурного катания, завоевав для страны множество важных медалей.

Только на счету Ани за последние два года золото чемпионата мира и Олимпийских игр, а ещё невероятное количество трогательных и драматичных историй о том, как непоколебимая воля к победе и грамотная стратегия делают из просто хорошей фигуристки великую.

Именно этим Щербакова отличается от других претенденток, и поэтому вам стоит проголосовать за неё. Поддержим Аню!

Щербакова — новая олимпийская чемпионка

Анна Щербакова принесла сборной России одну из важнейших медалей в этом году, выиграв Олимпийские игры в тяжёлой, но честной борьбе. Путь ученицы Этери Тутберидзе к золоту Пекина оказался тернист: за несколько месяцев до поездки в Китай в фигуристку практически перестали верить, усомнившись в том, что она достойна места в национальной команде.

Олимпийский сезон начался для спортсменки нервно — девушка получила нелепую бытовую травму, из-за чего позже остальных приступила к активным тренировкам. Набирала форму Аня постепенно и медленнее обычного, что лишь подогревало слухи о её неготовности к главным стартам. На чемпионате России Щербакова даже угодила в судейский скандал: чисто исполнив короткую программу, оказалась ниже Софьи Муравьёвой, но затем арбитры присудили подопечной Евгения Плющенко штрафной балл за поздний старт, пропустив воспитанницу «Хрустального» вперёд.

Колоссальное давление сказалось на Ане не лучшим образом, и она серьёзно ошиблась в произвольном прокате, сорвав единственный квад и грязно исполнив коронный каскад лутц—риттбергер. После выступления спортсменка не смогла сдержать слёз, полагая, что упустила шанс отправиться на Олимпиаду. Но всё для Щербаковой закончилось благополучно: она попала в тройку, обойдя основную соперницу — Елизавету Туктамышеву.

Анна Щербакова, чемпионат России Фото: Александр Сафонов, «Чемпионат»

Казалось, все волнения на этом должны были закончиться, но не тут-то было. Зрители сочли бронзу Щербаковой несправедливой и потребовали провести перекаты с Туктамышевой, чтобы определить, кто же был сильнее. Подобного мнения придерживались и специалисты. Например, Евгений Плющенко посчитал такой ход рациональным, однако в Федерации фигурного катания России решили иначе и отправили Аню на чемпионат Европы.

В Таллине фигуристка также была неидеальна, но упорство и хладнокровие в произвольной программе принесли ей заслуженное серебро и билет в Пекин. А уж там Щербакову было не остановить! Ни сломанные коньки накануне соревнований, ни скандал с допинг-пробой Камилы Валиевой не смогли подорвать её уверенность в себе. Аня наконец вышла на пик, демонстрируя сумасшедшую концентрацию на тренировках. Выдавая по три чистых четверных за раз, она словно сообщала, что не собирается сдаваться, и в самый ответственный момент не подвела. Два чудесных проката сделали Щербакову героиней этого олимпийского цикла — титул достался ей.

Преодоление — её конёк

Чемпионский характер фигуристки решил судьбу золотой медали, и так было всегда. Предолимпийский сезон для Ани тоже выдался непростым; можно сказать, вся карьера этой удивительной спортсменки проходит под девизом: «Преодоление — ключ к победе». Ещё до выхода в юниоры Щербакова успела столкнуться с неприятным испытанием: сломала ногу и полтора месяца провела в гипсе. О возвращении Ани на лёд оставалось только мечтать — её родители молились, чтобы дочь снова смогла ходить.

Тем не менее чудо свершилось, и Щербакова снова оказалась в родной школе. В «Хрустальном» Аню окружили любовью и заботой и помогли полностью восстановиться. Тренеры старались не форсировать события, сдерживая фигуристку во время интенсивных занятий. Неумолимое желание показать себя двигало ею и в прошлом году, когда она боролась с жёсткими последствиями пневмонии. На национальном чемпионате Щербакова поразила героизмом, откатав обе программы на пределе возможностей. После короткой Аня еле дышала и была вынуждена нюхать нашатырь. Этери Тутберидзе настоятельно рекомендовала ученице сняться с произвольной, но та отказалась, а затем выдала блестящий перформанс и стала первой.

Защитив титул на чемпионате России, фигуристка поехала в Стокгольм за первой медалью чемпионата мира. И, к счастью, она сразу оказалась высшего достоинства: Аня, несмотря на болезнь и ошибки, была сильнее соперниц. Завершила сезон она непобедимой, выиграв все старты, в которых принимала участие.

Анна Щербакова, чемпионат мира Фото: Joosep Martinson/Getty Images

«Вы не представляете, через что прошла Анюта за этот сезон. Она была настолько истощена и измождена после болезни. На ней лица не было! Всё давалось неимоверным трудом и через какое-то адское преодоление. В этой хрупкой девочке такой стержень и характер, что не описать словами. Там, наверху, всё видят. Эта победа совершенно заслуженная. Пусть не всё получилось в программе, но, зная её состояние, — она просто герой!» — восхищался подвигом Щербаковой хореограф Алексей Железняков.

Теневой фаворит Тутберидзе

Щербакова смогла блеснуть в эпоху Трусовой и Косторной, а это дорогого стоит. Поначалу знаменитое трио ТЩК воспринимали как одно целое, но потом каждая фигуристка пошла своей дорогой. И личным фаворитом Этери Тутберидзе стала именно Аня. А ведь долгое время она не выделялась на фоне целеустремлённой Саши, покоряющей квады с невообразимой лёгкостью, и эффектной Алёны, которая с одним тройным акселем и безупречным катанием обходила конкуренток с прыжками в четыре оборота. Лишь после ухода Трусовой и Косторной из «Хрустального» Щербаковой представилась возможность в полной мере проявить свою индивидуальность.

Она осталась единственной взрослой воспитанницей Этери Георгиевны, на которой та и сосредоточилась. В олимпийском сезоне, даже несмотря на выход во взрослые великолепной Камилы Валиевой и возвращение Русской ракеты, специалист делала ставку на Щербакову, понимая, что психологически выдать максимальный результат 15-летней фигуристке будет трудно, равно как и Саше — прыгнуть заветные пять четверных. Тренерский штаб попытался поэкспериментировать с программами Ани, но в итоге выбрал безопасный вариант, который сработал на сто процентов.

Победа на Играх лишь пополнила копилку достижений Щербаковой — она стала самой титулованной фигуристкой этого олимпийского цикла. Одно золото чемпионата мира и три — чемпионатов России — это лишь часть её наград.

Анна Щербакова Фото: Дмитрий Голубович, «Чемпионат»

Правильный баланс техники и артистизма и характерные особенности Ани позволили ей выйти вперёд. Спортсменка, помимо всего прочего, обладает стратегическим складом ума, быстро анализируя выступления соперниц и составляя наиболее удачную тактику для себя. Кроме того, в пользу Щербаковой говорит её удивительная психологическая устойчивость: она яркий пример фигуристок «плюс-старт», да ещё и умеет абстрагироваться от внешних раздражителей, не обращая внимания на провокации зарубежных журналистов и шумиху по поводу допинга или драмы коллег по группе.

Про таких спортсменов говорят: «Тише едешь — дальше будешь», и оттого их превосходство кажется ещё более впечатляющим.

«В этом, наверное, тоже есть такая высшая справедливость, что Олимпиаду выиграла абсолютно талантливая Анечка Щербакова, которая прошла очень сложную дорогу. Прям олимпийскую дорогу. И это было важно, это большая справедливость.

И хочется говорить о ней как об олимпийской чемпионке. Она талантливая, внутренне богатая девочка: хорошо говорит, хорошо воспитана, в хорошей семье. Я был искренне рад за неё, за её выступление», — говорил о Щербаковой Илья Авербух, выделяя её на фоне других российских фигуристок.

Очевидно, она — самая любимая, и, думается, не только у Ильи Изяславича. Переходите в телеграм-канал «Ход коньком» и голосуйте за Анну!