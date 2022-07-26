Елену Буянову госпитализировали в Москве
Поделиться
Тренер по фигурному катанию Елена Буянова госпитализирована в Москве. По словам Буяновой, она заразилась коронавирусной инфекцией.
«Коронавирус, лежу в больнице, но я нормально себя чувствую», — приводит её слова «РИА Новости Спорт».
В настоящее время под руководством Буяновой занимается чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная. Стороны пока не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе. До этого Косторная занималась в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.
Напомним, Буянова подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании Аделину Сотникову.
Также посмотрите видео, как Александре Степановой сделали предложение на ледовом шоу:
Комментарии
- 26 июля 2022
-
12:39
-
11:34
-
11:07
-
08:14
-
07:55
- 25 июля 2022
-
21:23
-
20:25
-
18:30
-
18:04
-
17:43
-
17:30
-
15:13
-
13:49
-
08:45
-
08:23
-
07:30
-
07:00
-
06:00
- 23 июля 2022
-
23:32
-
17:30
-
16:25
-
15:35
-
14:50
-
13:47
-
13:10
-
11:51
-
11:32
- 22 июля 2022
-
23:27
-
22:54
-
22:20
-
22:03
-
18:13
-
16:42
-
16:14
-
15:03
Партнерский контент