Елену Буянову госпитализировали в Москве

Тренер по фигурному катанию Елена Буянова госпитализирована в Москве. По словам Буяновой, она заразилась коронавирусной инфекцией.

«Коронавирус, лежу в больнице, но я нормально себя чувствую», — приводит её слова «РИА Новости Спорт».

В настоящее время под руководством Буяновой занимается чемпионка Европы 2020 года в женском одиночном катании Алёна Косторная. Стороны пока не приняли решения о сотрудничестве на постоянной основе. До этого Косторная занималась в группе заслуженного тренера России Этери Тутберидзе.

Напомним, Буянова подготовила олимпийскую чемпионку 2014 года в женском одиночном катании Аделину Сотникову.

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